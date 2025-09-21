NYT: США могут проиграть Китаю в лунной гонке из-за SpaceX

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    21 сентября, 2025
    • 03:26
    США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. Причины возможной неудачи кроются в срыве намеченных сроков компанией Илона Маска SpaceX.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.

    По плану Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в 2027 году сверхтяжелая ракета Space Launch System доставит корабль Orion с астронавтами на орбиту Луны. Высадка же на ее поверхность будет осуществляться при помощи корабля Starship компании SpaceX. Бывшие сотрудники НАСА в интервью газете признали, что такой многоступенчатый план высадки чересчур сложный, причем наиболее рискованной является именно та часть проекта, которая находится в сфере ответственности SpaceX.

    В частном порядке чиновники НАСА обсуждают возможный перенос миссии Artemis III на 2028 год, а некоторые допускают, что Starship не будет готов к высадке раньше 2032 года, пишет The New York Times. Они объясняют, что SpaceX приходится иметь дело с "наибольшим числом непроверенных технологических решений", от которых напрямую зависит успех миссии. "Я сомневаюсь, что это получится сделать к 2030 году. А это значит, что Китай, вероятно, опередит нас в лунной гонке", - сказал газете чиновник НАСА высокого ранга Дэниел Дамбакер.

    Министр транспорта, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи заявил газете, что он по-прежнему поддерживает участие SpaceX в американской лунной программе. Реакция же главы SpaceX Илона Маска оказалась резкой. "The New York Times не годится даже на то, чтобы застилать ею клетку с попугаями, не то что читать", - прокомментировал он материал газеты в X.

