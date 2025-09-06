Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    NYT: Спецназ США убил мирных жителей КНДР в ходе провальной операции в 2019 году

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 06:22
    NYT: Спецназ США убил мирных жителей КНДР в ходе провальной операции в 2019 году

    Спецназ ВМС США застрелил нескольких мирных граждан КНДР в ходе провальной секретной операции по установке прослушивающего устройства в 2019 году в разгар дипломатических переговоров на высоком уровне.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на более чем 20 действующих и бывших американских чиновников.

    По данным издания, операция, лично санкционированная президентом Дональдом Трампом, сорвалась, когда отряд спецназа столкнулся с северокорейской лодкой. Опасаясь раскрытия, американские военные открыли огонь и убили всех, кто находился на борту. Позднее выяснилось, что это были безоружные гражданские лица, вероятно, ныряльщики за моллюсками.

    Целью сверхсекретной миссии была установка устройства для перехвата сообщений лидера КНДР Ким Чен Ына, что могло бы дать Трампу преимущество на ядерных переговорах. Миссия была прервана после инцидента, прослушивающее устройство так и не было установлено. По данным NYT, администрация Трампа не уведомила о провале операции и гибели гражданских лиц ключевых членов Конгресса.

    Газета также сообщает, что последующий секретный отчет Пентагона назвал действия спецназовцев оправданными в рамках правил ведения боевых действий. 

    спецназ США секретная миссия КНДР убийство мирных жителей
    NYT: ABŞ xüsusi təyinatlıları Şimali Koreyadakı uğursuz əməliyyatda mülki vətəndaşları öldürüb

    Последние новости

    06:38

    Зеленский ответил на предложение Путина провести переговоры в Москве

    Другие страны
    06:22

    NYT: Спецназ США убил мирных жителей КНДР в ходе провальной операции в 2019 году

    Другие страны
    05:54

    Мадуро: США должны отказаться от планов насильственной смены режима в Венесуэле

    Другие страны
    05:16

    В Измире задержаны свыше 100 нелегальных мигрантов

    В регионе
    04:42

    Politico: США хотят переключиться со сдерживания России и КНР на оборону

    Другие страны
    04:06

    Большинство немцев поддерживает отправку войск в Украину

    Другие страны
    03:38

    Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда

    Футбол
    03:21

    Вучич: В протестах в Сербии участвовали около 9 тыс. человек

    Другие страны
    02:50

    Бразилия может перейти к использованию ядерных технологий в военной сфере

    Другие страны
    Лента новостей