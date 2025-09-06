NYT: Спецназ США убил мирных жителей КНДР в ходе провальной операции в 2019 году

Спецназ ВМС США застрелил нескольких мирных граждан КНДР в ходе провальной секретной операции по установке прослушивающего устройства в 2019 году в разгар дипломатических переговоров на высоком уровне.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на более чем 20 действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, операция, лично санкционированная президентом Дональдом Трампом, сорвалась, когда отряд спецназа столкнулся с северокорейской лодкой. Опасаясь раскрытия, американские военные открыли огонь и убили всех, кто находился на борту. Позднее выяснилось, что это были безоружные гражданские лица, вероятно, ныряльщики за моллюсками.

Целью сверхсекретной миссии была установка устройства для перехвата сообщений лидера КНДР Ким Чен Ына, что могло бы дать Трампу преимущество на ядерных переговорах. Миссия была прервана после инцидента, прослушивающее устройство так и не было установлено. По данным NYT, администрация Трампа не уведомила о провале операции и гибели гражданских лиц ключевых членов Конгресса.

Газета также сообщает, что последующий секретный отчет Пентагона назвал действия спецназовцев оправданными в рамках правил ведения боевых действий.