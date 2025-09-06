İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    NYT: ABŞ xüsusi təyinatlıları Şimali Koreyadakı uğursuz əməliyyatda mülki vətəndaşları öldürüb

    Digər ölkələr
    • 06 sentyabr, 2025
    • 06:37
    NYT: ABŞ xüsusi təyinatlıları Şimali Koreyadakı uğursuz əməliyyatda mülki vətəndaşları öldürüb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlıları 2019-cu ildə yüksək səviyyəli diplomatik danışıqların qızğın vaxtında gizli dinləmə cihazı yerləşdirmək məqsədilə həyata keçirilən, lakin uğursuzluqla nəticələnən əməliyyat zamanı bir neçə Şimali Koreya vətəndaşını güllələyib.

    "Report"un "The New York Times" qəzetinə istinadla verdiyi məlumata görə, bu barədə 20-dən çox hazırkı və keçmiş amerikalı rəsminin açıqlamalarına əsaslanan hesabatda deyilir.

    Nəşr yazır ki, əməliyyat şəxsən prezident Donald Tramp tərəfindən təsdiqlənmişdi, lakin xüsusi təyinatlı dəstə Şimali Koreyaya məxsus qayığa rast gəldiyi üçün plan iflasa uğrayıb. Aşkar olunmaq təhlükəsindən ehtiyat edən ABŞ hərbçiləri qayıqdakı bütün şəxsləri atəşə tutaraq öldürüblər. Daha sonra məlum olub ki, bu şəxslər silahsız mülki vətəndaşlar olublar.

    Xüsusi məxfi missiyanın məqsədi Şimali Koreya lideri Kim Çen İnin rabitəsini ələ keçirmək üçün cihaz yerləşdirmək olub. Bu, Trampa nüvə danışıqlarında üstünlük qazandırmaq məqsədi daşıyıb. Lakin baş verən insident səbəbilə əməliyyat dayandırılıb və cihaz yerləşdirilməyib.

    NYT-nin məlumatına görə, Tramp administrasiyası əməliyyatın uğursuzluğu və mülki şəxslərin həlak olması barədə Konqresin əsas üzvlərini məlumatlandırmayıb.

    Qəzet əlavə edir ki, sonradan Pentaqonun hazırladığı məxfi hesabat xüsusi təyinatlıların hərəkətlərini döyüş əməliyyatları qaydaları çərçivəsində əsaslandırılmış hesab edib.

    ABŞ Şimali Koreya xtq
    NYT: Спецназ США убил мирных жителей КНДР в ходе провальной операции в 2019 году

    Son xəbərlər

    06:52

    Şəmkirdə qayınata ilə kürəkən bir-birini bıçaqlayıb, ölən var

    Hadisə
    06:37

    NYT: ABŞ xüsusi təyinatlıları Şimali Koreyadakı uğursuz əməliyyatda mülki vətəndaşları öldürüb

    Digər ölkələr
    05:55

    Maduro: ABŞ Venesuelada zorakılıq yolu ilə rejimi dəyişdirmək planlarından əl çəkməlidir

    Digər ölkələr
    05:12

    İzmirdə 102 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    04:45

    "Politico": ABŞ Rusiya və Çini cilovlamaq strategiyasından özünümüdafiəyə keçid etmək istəyir

    Digər ölkələr
    04:11

    Almaniya vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Ukraynaya qoşun göndərilməsini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    03:43

    Velosipeddən yıxılan Luis Enrikenin körpücük sümüyü sınıb

    Futbol
    03:23

    Vuçiç: Serbiyadakı etirazlarda 9 mindən çox insan iştirak edib

    Digər ölkələr
    02:52

    Braziliya hərbi sahədə nüvə texnologiyalarının istifadəsinə keçid edə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti