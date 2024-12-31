СМИ: Минфин США заявил об атаке связанных с КНР хакеров на его системы

Минфин США сообщил, что связанные с Китаем хакеры совершили кибератаку на его электронные системы.

Минфин США сообщил, что связанные с Китаем хакеры совершили кибератаку на его электронные системы.

Как передает Report , об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо ведомства Конгрессу.

Согласно письму, компания BeyondTrust - один из подрядчиков Минфина в сфере программного обеспечения, сообщила ведомству, что хакер удаленно завладел ключом безопасности, который позволяет обеспечить доступ к определенным рабочим системам казначейства и хранящейся там документации.

После инцидента затронутая электронная система была отключена от сети, американские власти полагают, что сейчас у хакеров нет доступа к системам Минфина. Ведомство сотрудничает с ФБР в расследовании произошедшего.