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СМИ: Минфин США заявил об атаке связанных с КНР хакеров на его системы

СМИ: Минфин США заявил об атаке связанных с КНР хакеров на его системы Минфин США сообщил, что связанные с Китаем хакеры совершили кибератаку на его электронные системы.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 02:27
СМИ: Минфин США заявил об атаке связанных с КНР хакеров на его системы

Минфин США сообщил, что связанные с Китаем хакеры совершили кибератаку на его электронные системы.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо ведомства Конгрессу.

Согласно письму, компания BeyondTrust - один из подрядчиков Минфина в сфере программного обеспечения, сообщила ведомству, что хакер удаленно завладел ключом безопасности, который позволяет обеспечить доступ к определенным рабочим системам казначейства и хранящейся там документации.

После инцидента затронутая электронная система была отключена от сети, американские власти полагают, что сейчас у хакеров нет доступа к системам Минфина. Ведомство сотрудничает с ФБР в расследовании произошедшего.

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