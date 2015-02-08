NYT: конференция в Мюнхене выявила разлад между западными лидерами

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сторонники продолжения политики санкций в отношении России и те, кто настаивают на поставках оружия Украине, сделали противоречащие друг другу заявления в ходе Мюнхенской конференции, обнажив серьезные взаимные разногласия, пишет The New York Times.

Эти разногласия обострились после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она выступает категорически против поставок летального оружия Киеву.

"Прогресс, необходимый Украине, невозможно достичь с помощью нового оружия", — цитирует канцлера издание.

Следом за Меркель выступил американский сенатор-республиканец Боб Коркер, который отметил, что в конгрессе США растет поддержка идеи вооружить Украину. Следом слово получил экс-министр иностранных дел Великобритании Малкольм Рифкинд, заявивший, что мирное соглашение не будет достигнуто до тех пор, пока повстанцы не встретят "более жесткого сопротивления" со стороны украинцев.

По мнению газеты, этот острый обмен мнениями обнажил противоречия внутри западных политических кругов. При этом не появилось никакого ощущения того, как именно США и их европейские союзники надеются выработать совместную стратегию, замечает издание.

Раскол между западными лидерами, по мнению издания, выглядит так. Германия, Британия и Франция возлагают большие надежды в решении украинского кризиса на антироссийские санкции. А представители США видят выход из затяжного конфликта в предоставлении Украине дополнительного оружия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.