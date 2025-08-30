NYT: Израиль в июне ликвидировал иранских командиров, отследив их через телефон

ВС Израиля смогли ликвидировать некоторых иранских военных командиров и ученых-ядерщиков, отследив их перемещение с помощью мобильных телефонов сотрудников сил безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, разведывательный аппарат Ирана обнаружил "серьезную ошибку в системе безопасности" после сброса Израилем бомб на бункер в Тегеране, в котором находились высокопоставленные лица исламской республики, в том числе президент Масуд Пезешкиан. Израиль вычислил место встречи, взломав телефоны сопровождавших их телохранителей из-за "неосторожного использования" и размещения сообщений в социальных сетях.

Газета пишет, что впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился принять масштабные меры безопасности, увеличить число телохранителей, а также не пользоваться мобильными телефонами и мессенджерами, в том числе WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta. Отмечается, что власти республики "давно заподозрили", что Израиль таким образом отслеживает перемещение военных командиров и ученых, и сейчас охранники могут держать при себе только рации.

Израильские официальные лица также сообщили, что слежка за иранскими учеными-ядерщиками велась с конца 2022 года и возможность их убийства начала рассматриваться в октябре 2024 года. Однако Тель-Авив воздержался от операции, чтобы "избежать столкновения" с экс-президентом США Джо Байденом. При этом Израиль изучал досье всех известных ему ученых, которые, как утверждает NYT, "участвовали в иранском ядерном проекте", чтобы решить, кого из них "рекомендовать к убийству".