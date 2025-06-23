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NYT: Иран предупредил Катар перед атакой на базу США

NYT: Иран предупредил Катар перед атакой на базу США Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на базу США, чтобы минимизировать потери.
Другие страны
23 июня 2025 г. 21:30
NYT: Иран предупредил Катар перед атакой на базу США

Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на базу США, чтобы минимизировать потери.

Как сообщает Report, об этом иранский источник рассказал The New York Times.

Собеседник газеты подчеркнул, что для Тегерана было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время он хотел сохранить пространство для маневра всем сторонам и возможность прекратить эскалацию.

В секретариате Высшего совета национальной безопасности Ирана также подчеркнули, что удар по базе США не представляет угрозы для Катара.

"Эта акция не представляла никакой опасности для дружественного и братского Катар и его народа, и Исламская Республика Иран по-прежнему привержена сохранению и продолжению теплых и исторических отношений с Катаром", - говорится в заявлении секретариата иранского Совбеза.

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Версия на азербайджанском языке NYT: İran ABŞ bazasına hücumdan əvvəl Qətərə xəbərdarlıq edib

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