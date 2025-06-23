NYT: Иран предупредил Катар перед атакой на базу США

Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на базу США, чтобы минимизировать потери.

Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на базу США, чтобы минимизировать потери.

Как сообщает Report , об этом иранский источник рассказал The New York Times.

Собеседник газеты подчеркнул, что для Тегерана было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время он хотел сохранить пространство для маневра всем сторонам и возможность прекратить эскалацию.

В секретариате Высшего совета национальной безопасности Ирана также подчеркнули, что удар по базе США не представляет угрозы для Катара.

"Эта акция не представляла никакой опасности для дружественного и братского Катар и его народа, и Исламская Республика Иран по-прежнему привержена сохранению и продолжению теплых и исторических отношений с Катаром", - говорится в заявлении секретариата иранского Совбеза.