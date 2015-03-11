NYT: глава города Фергюсон подал в отставку

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сити-менеджер города Фергюсон Джон Шоу ушел в отставку, сообщает газет The New York Times.

Такое решение было принято главой города после того, как стало известно о многочисленных случаях проявления расизма со стороны правоохранительных и судебных органов.

Днем ранее в отставку отправился муниципальный судья города Фергюсон Рональд Брокмаер. Также министерство юстиции США заявило о необходимости реформирования полицейского управления в городе Фергюсон вплоть до его полного роспуска, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Беспорядки в Фергюсоне начались после того, как полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна. Суд вынес оправдательный приговор офицеру. Это повлекло за собой массовые беспорядки и столкновения с полицией. Позднее стало известно о многочисленных случаях проявления расизма со стороны властей Фергюсона.