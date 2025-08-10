О нас

NYT: Европа настаивает на сохранении возможности для Киева вступить в НАТО

NYT: Европа настаивает на сохранении возможности для Киева вступить в НАТО NYT: Европа настаивает на сохранении возможности для Киева вступить в НАТО
Другие страны
10 августа 2025 г. 04:25
NYT: Европа настаивает на сохранении возможности для Киева вступить в НАТО

Представители европейских стран в преддверии российско-американского саммита на Аляске призвали президента США Дональда Трампа учесть их позицию, согласно которой договоренности по мирному урегулированию российско-украинского конфликта должны предусматривать гарантии безопасности для Киева, а также возможность для Украины вступить в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, такая позиция прозвучала на встрече европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Великобритании, при этом в ЕС настаивают на возможности для Киева вступить в Североатлантический альянс даже несмотря на то, что сейчас это "не представляется практичным". Помимо этого, на встрече европейские представители настаивали, чтобы никакое соглашение по мирному урегулированию российско-украинского конфликта не согласовывалось в обход украинских властей и Европы. Представители ЕС также хотят, чтобы до переговоров по территориальным вопросам был установлен режим прекращения огня.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
3 августа 2025 г. 14:51
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
3 августа 2025 г. 12:17
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
ВидеоДорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
4 августа 2025 г. 11:14
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi