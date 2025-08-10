NYT: Европа настаивает на сохранении возможности для Киева вступить в НАТО

Представители европейских стран в преддверии российско-американского саммита на Аляске призвали президента США Дональда Трампа учесть их позицию, согласно которой договоренности по мирному урегулированию российско-украинского конфликта должны предусматривать гарантии безопасности для Киева, а также возможность для Украины вступить в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, такая позиция прозвучала на встрече европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Великобритании, при этом в ЕС настаивают на возможности для Киева вступить в Североатлантический альянс даже несмотря на то, что сейчас это "не представляется практичным". Помимо этого, на встрече европейские представители настаивали, чтобы никакое соглашение по мирному урегулированию российско-украинского конфликта не согласовывалось в обход украинских властей и Европы. Представители ЕС также хотят, чтобы до переговоров по территориальным вопросам был установлен режим прекращения огня.