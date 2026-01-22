Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    NYT: Дания может передать США контроль над частью Гренландии для военных баз

    • 22 января, 2026
    • 03:01
    Сделка США по Гренландии может подразумевать контроль Вашингтона над небольшими участками территории острова.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    Согласно их сведениям, накануне сделанного 21 января президентом США Дональдом Трампом заявления о наличии контуров будущей сделки, военные чиновники стран НАТО обсудили возможность пойти на "компромисс, согласно которому Дания предоставит Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками гренландской земли, где США смогли бы построить военные базы". Как заявили изданию три неназванных чиновника, в поддержку такого варианта договоренностей выступил генсек НАТО Марк Рютте. Собеседники газеты сравнили это с базами Великобритании на Кипре, которые считаются британской заморской территорией.

    Вместе с тем неизвестно, стала ли эта идея частью концепции, о которой объявил Трамп, отмечает NYT.

    США Дональд Трамп Гренландия Дания военная база
    NYT: Danimarka Qrenlandiyanın bir hissəsini hərbi bazalar üçün ABŞ-yə təhvil verə bilər

