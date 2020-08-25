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NYP: Ким Чен Ын находится в коме несколько месяцев

NYP: Ким Чен Ын находится в коме несколько месяцев Лидер КНДР Ким Чен Ын уже несколько месяцев находится в коме.
Другие страны
25 августа 2020 г. 15:21
NYP: Ким Чен Ын находится в коме несколько месяцев

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже несколько месяцев находится в коме.

Как передает Report со ссылкой на МК, об этом рассказал помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин.

Согласно информации New York Post, Чан Сон Мин считает, что телевизионные записи появлений северокорейского лидера на публике смонтированы. А еще он напомнил, что часть обязанностей главы государства передали сестре Ына — Ким Е Чен.

Ранее сообщалось, что сестра северокорейского лидера теперь управляет общегосударственными делами по праву делегирования, занимая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

А еще часть полномочий в экономической сфере была передала новому председателю кабмина Ким Док Хуну и зампредседателя Госсовета Пак Бон Дю.

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Версия на английском языке Kim Jong Un reportedly in a coma for months: NYP

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