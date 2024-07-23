NY Post: Демократы угрожали Байдену отстранением от должности

Представители высшего руководства Демократической партии угрожали президенту США Джо Байдену отстранить его от должности, если он не согласится выйти из предвыборной гонки.

Представители высшего руководства Демократической партии угрожали президенту США Джо Байдену отстранить его от должности, если он не согласится выйти из предвыборной гонки.

Как передает Report , об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

По их словам, Байден проявлял "гнев, паранойю и разочарование", когда партийная элита пыталась убедить его отказаться от попытки переизбраться на новый срок. Как отмечает издание, президент сопротивлялся до последнего.

Решение было принято, так как представители высшего руководства партии начали угрожать Байдену отстранить его от должности силой, если он не согласится не баллотироваться.

Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности лидера страны.

Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов.