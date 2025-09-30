Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией в $4,5 трлн

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 21:34
    Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией в $4,5 трлн

    Американский разработчик графических процессоров Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила $4,5 трлн.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

    По данным торгов на 19:23 по Баку, акции компании росли на 2,56%, до $186,51 за бумагу. Капитализации Nvidia составляла $4,522 трлн.

    Капитализация Microsoft, которая находится после Nvidia по рыночной стоимости, составляет $3,83 трлн при цене акций в $514,95 (+0,07%), а капитализация Apple, третьей компании по рыночной стоимости, составляет $3,769 трлн при стоимости акции в $254,02 (-0,16%), свидетельствуют данные Nasdaq на 19:28.

    Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии искусственного интеллекта, видеоигр и автомобильной промышленности.

    9 июля 2025 года Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $4 трлн.

    Nvidia капитализация биржа
    Nvidia bazar dəyərini 4,5 trilyon dolları keçən ilk şirkət olub

    Последние новости

    22:54

    Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

    В регионе
    22:49

    Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

    Другие
    22:33

    Турция готова приложить все усилия для завершения российско-украинской войны

    В регионе
    22:13

    Обсуждены вопросы приватизации компаний, входящих в AZCON Holding

    Инфраструктура
    22:07

    Трамп выразил уверенность в завершении российско-украинской войны

    Другие страны
    22:02

    Президент COP30: Успехи Баку на COP29 станут примером для проведения саммита в Бразилии

    COP29
    21:46

    В Турции четыре человека погибли при очистке колодца

    В регионе
    21:34

    Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией в $4,5 трлн

    Другие страны
    21:33

    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь президента Италии Серджо Маттареллы

    Внутренняя политика
    Лента новостей