Нуланд: США и Евросоюз обсуждают новые санкции против России

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ США и ЕС обсуждают новые санкции против России. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила во вторник на слушаниях в американском сенате помощник госсекретаря по вопросам Евразии Виктория Нуланд.

"США совместно с нашими международными партнерами начнут сворачивать санкции против России, но только когда Минские соглашения будут полностью реализованы. Обратное тоже верно: если они не будут реализованы, будут дополнительные санкции, и мы уже начали консультации с нашими европейскими партнерами о дополнительном санкционном воздействии, если Россия продолжит раздувать огонь на востоке или в любой другой части Украины, не выполнит минские договоренности или захватит больше территории, как было в Дебальцево после подписания соглашения по имплементации", - заявила Нуланд.