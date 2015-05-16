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    Нуланд: США готовы углубить участие в обеспечении Минских соглашений

    США углубляют участие в обеспечении выполнения Минских договоренностей вместе с европейскими партнерами

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ США хотят углубить свое участие в обеспечении выполнения Минских договоренностей по Украине вместе со странами Евросоюза и странами "нормандской четверки". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд.

    "США углубляют свое участие в обеспечении выполнения Минских договоренностей вместе с нашими европейскими партнерами, Европейским Союзом, и странами "нормандской четверки", - сказала Нуланд в субботу на брифинге после встречи с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

    По ее словам, в ходе визита обсуждались вопросы, связанные с конкретным выполнением Минских договоренностей, в частности вопрос безопасности. США настаивают на том, чтобы полностью был прекращен огонь вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а также в Широкино.

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