Нуланд: США готовы углубить участие в обеспечении Минских соглашений

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ США хотят углубить свое участие в обеспечении выполнения Минских договоренностей по Украине вместе со странами Евросоюза и странами "нормандской четверки". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"США углубляют свое участие в обеспечении выполнения Минских договоренностей вместе с нашими европейскими партнерами, Европейским Союзом, и странами "нормандской четверки", - сказала Нуланд в субботу на брифинге после встречи с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

По ее словам, в ходе визита обсуждались вопросы, связанные с конкретным выполнением Минских договоренностей, в частности вопрос безопасности. США настаивают на том, чтобы полностью был прекращен огонь вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а также в Широкино.