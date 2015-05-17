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    Нуланд обсудит в Москве реализацию Минских соглашений

    Визит намечен на 17-18 мая

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд совершит визит в Россию 17-18 мая, где встретится с высокопоставленными российскими официальными лицами. Об этом сообщает Госдепартамент, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

    В Москве Нуланд обсудит дальнейшие шаги в ходе реализации Минских соглашений. Кроме того, она обсудит двусторонние вопросы с российскими официальными лицами, а также встретится с представителями гражданского общества.

    14-16 мая Нуланд находилась с визитом в Киеве. 12 мая госсекретарь Джон Керри встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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