Нуланд обсудит в Москве реализацию Минских соглашений

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд совершит визит в Россию 17-18 мая, где встретится с высокопоставленными российскими официальными лицами. Об этом сообщает Госдепартамент, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

В Москве Нуланд обсудит дальнейшие шаги в ходе реализации Минских соглашений. Кроме того, она обсудит двусторонние вопросы с российскими официальными лицами, а также встретится с представителями гражданского общества.

14-16 мая Нуланд находилась с визитом в Киеве. 12 мая госсекретарь Джон Керри встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.