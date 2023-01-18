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Новым вице-спикером Европарламента стал Марк Ангель

Новым вице-спикером Европарламента стал Марк Ангель Депутат из Люксембурга Марк Ангель избран новым заместителем главы Европарламента (ЕП). Он сменил на этом посту Еву Кайли, отправленную в отставку в связи с коррупционным скандалом в парламенте.
Другие страны
18 января 2023 г. 16:11
Новым вице-спикером Европарламента стал Марк Ангель

Депутат из Люксембурга Марк Ангель избран новым заместителем главы Европарламента (ЕП). Он сменил на этом посту Еву Кайли, отправленную в отставку в связи с коррупционным скандалом в парламенте.

Об этом сообщил Report со ссылкой на ТАСС.

"По итогам голосования Марк Ангель избран вице-спикером Европарламента", - сказала глава ЕП Роберта Метсола в ходе сессии, проходящей в Страсбурге.

Она отметила, что Ангель получил абсолютное большинство голосов по результатам двух туров голосования. В последнем туре Ангеля поддержали 307 парламентариев. 59-летний депутат представляет в Европарламенте группу социалистов.

Коррупционный скандал в ЕП разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая Кайли. Бельгийская прокуратура сообщила, что всех фигурантов расследования "подозревают в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позиции, позволяющие оказывать влияние на решения Европарламента". Цель состояла в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС в преддверии ЧМ по футболу 2022 года.

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