Новым "теневым" министром иностранных дел Британии стал Хилари Бенн

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Новым "теневым" министром иностранных дел Великобритании назначен Хилари Бенн.

"Report"со ссылкой на РИА "Новости" сообщает,что в воскресенье вечером избранный накануне лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин начал объявлять имена основных министров "теневого" кабинета.

Имя Бенна — одно из самых известных. При Тони Блэре Бенн занимал пост министра по международному развитию, при Гордоне Брауне — министра по делам окружающей среды. После смены правящей партии Бенн занимал посты "теневого" министра окружающей среды, лидера лейбористов в палате общин парламента и "теневого" министра по делам общин.

Прадед, дед и отец 61-летнего Бена были депутатами палаты общин парламента

Он закончил университет Сассекса, где изучал русский язык, культуру и историю России и стран Восточной Европы.

В 2007 году Бенн баллотировался на пост заместителя лидера лейбористов, но уступил тогда Харриет Харман.

Бенн женат вторым браком (первая его жена умерла от рака в 26 лет), у него четверо детей. Он вегетарианец и не пьет ни капли спиртного.