О нас

Новый санкционный режим ЕС против РФ будет действовать до 9 октября 2025 года

Новый санкционный режим ЕС против РФ будет действовать до 9 октября 2025 года Новый механизм ограничительных мер в отношении России, принятый Советом ЕС накануне, будет действовать до 9 октября 2025 года.
Другие страны
9 октября 2024 г. 10:05
Новый санкционный режим ЕС против РФ будет действовать до 9 октября 2025 года

Новый механизм ограничительных мер в отношении России, принятый Советом ЕС накануне, будет действовать до 9 октября 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

"Решение будет в силе до 9 октября 2025 года", - указано в нем.

В настоящее время, хотя некоторые механизмы ЕС утверждаются на год, основные санкционные меры против РФ в Евросоюзе пересматриваются каждые полгода.

13 сентября британская газета Financial Times (FT) сообщила, что постпреды стран ЕС рассмотрят возможность продлевать антироссийские санкции реже, чем каждые полгода, срок их действия может увеличиться до трех лет. Как пояснило издание, это обусловлено требованиями США, которые готовы участвовать в рамках Группы семи в предоставлении кредита Киеву на сумму 50 млрд долларов за счет доходов от активов РФ, если получат гарантии, что эти средства не будут разморожены в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiya rejimi bir il qüvvədə olacaq

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi