Новый санкционный режим ЕС против РФ будет действовать до 9 октября 2025 года

Новый механизм ограничительных мер в отношении России, принятый Советом ЕС накануне, будет действовать до 9 октября 2025 года.

Новый механизм ограничительных мер в отношении России, принятый Советом ЕС накануне, будет действовать до 9 октября 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

"Решение будет в силе до 9 октября 2025 года", - указано в нем.

В настоящее время, хотя некоторые механизмы ЕС утверждаются на год, основные санкционные меры против РФ в Евросоюзе пересматриваются каждые полгода.

13 сентября британская газета Financial Times (FT) сообщила, что постпреды стран ЕС рассмотрят возможность продлевать антироссийские санкции реже, чем каждые полгода, срок их действия может увеличиться до трех лет. Как пояснило издание, это обусловлено требованиями США, которые готовы участвовать в рамках Группы семи в предоставлении кредита Киеву на сумму 50 млрд долларов за счет доходов от активов РФ, если получат гарантии, что эти средства не будут разморожены в ближайшее время.