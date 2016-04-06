Новый раунд переговоров по Сирии начнется 13 апреля в Женеве

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров по Сирии в Женеве начнется 13 апреля, а не 11 апреля, как планировалось ранее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом по телефону сообщил источник в делегации сирийской оппозиции.

"Сегодня получили уведомление от офиса (спецпосланника ООН по Сирии) де Мистуры о том, что начало раунда по переговорам в Женеве начинается 13 апреля вместо 11-го", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что несколько дней назад было получено письменное уведомление от офиса Стаффана де Мистуры, в котором говорилось о начале нового раунда 11 апреля.