​Новый раунд межливийских переговоров пройдет 10-12 августа в Женеве

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Ливии под патронажем специальной миссии ООН пройдет в отделении ООН в Женеве 10-12 августа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи.

"В понедельник спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Бернардино Леон будет здесь со своей группой. Он привезет порядка 30 представителей ливийских сторон… они не собираются здесь задерживаться долго. Как я понимаю, они хотят все завершить в среду", - сказал он.

Ранее ООН распространила сообщение о том, что межливийские переговоры возобновятся 10 августа. По словам Леона, сторонам необходимо удвоить усилия и продолжить работать вместе для уменьшения существующих разногласий и создания фундамента, на котором может быть достигнуто мирное разрешение политического военного конфликта в Ливии.

Леон также подчеркнул, что итогом решения должны, в частности, стать определенные гарантии для всех сторон переговоров.