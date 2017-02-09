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    Новый президент Сомали избран в авиационном ангаре

    Члены парламента проголосовали на территории аэропорта Могадишо

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Сомали избран новый президент. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед, который победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов.

    В голосовании участвовали только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

    Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно сильно. Руководство страны опасалось нападений группировки "Аш-Шабаб".

    Новый президент Сомали имеет два гражданства - у него есть также американский паспорт.

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