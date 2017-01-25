Новый президент Гамбии возвращается в страну

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Новый президент Гамбии Адама Барроу, принявший присягу в соседнем Сенегале, планирует вернуться в родную страну 26 января.

Как cообщает Report со ссылкой на AFP, информацию об этом подтвердил источник, близкий к президенту Сенегала, а также дипломат в столице Гамбии городе Банжул.

На очередных президентских выборах в Гамбии 1 декабря 2016 года президент Яйя Джамме, возглавлявший страну с 1996 года, набрал только 36,7% голосов. Его соперник Адама Барроу набрал 45,5%.

После этого Джамме заявил, что не признает результаты выборов, якобы прошедших с большими нарушениями. Однако после международного давления и заявления Сенегала о планах ввести войска в Гамбию уступил пост и вылетел в Гвинею.