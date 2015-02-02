Новый премьер-министр Греции посетит Кипр с первым зарубежным визитом

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Ситуация в зоне евро, кризис на юго-востоке Украины и пути разрешения тупиковой ситуации в процессе кипрского урегулирования будут находиться в центре внимания встреч премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с руководством Кипра и политическими лидерами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Ципрас посетит Республику Кипр с первым официальным зарубежным визитом в качестве главы правительства после победы Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) на досрочных парламентских выборах в Греции 25 января.

Программой визита предусмотрена личная встреча Ципраса с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, их официальные переговоры с участием делегаций обеих стран, встречи с лидерами парламентских партий и выступление греческого премьера в палате представителей (парламенте) республики.

"Мы с нетерпением ожидаем визита нового премьер-министра Греции и уверены, что предстоящие обсуждения продемонстрируют тесное сотрудничество, которое издавна существует между Кипром и Грецией", - заявил 30 января официальный представитель правительства республики Никос Христодулидис.