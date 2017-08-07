Новый министр по делам Южных Курил: Я являюсь дилетантом в этой проблеме

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Новый министр по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы) Тэцума Эсаки в разговоре с журналистами признался, что не разбирается в территориальном вопросе с РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ответ на вопрос журналистов во время посещения своего избирательного округа в префектуре Аити.

Он сказал, что является дилетантом в проблеме "северных территорий". "Поскольку я плохо в этом разбираюсь, мне необходимо будет больше узнать об этом. [Во время дебатов в парламенте] буду тщательно зачитывать заявления, подготовленные моим аппаратом", - отметил министр.

Отметим, что Япония претендует на Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи), находящиеся под контролем России.