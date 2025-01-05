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Новый канцлер Австрии вступит в должность на следующей неделе

Новый канцлер Австрии вступит в должность на следующей неделе Правительство Австрии возглавит новый канцлер после отставки действующего главы правительства Карла Нехаммера, он приступит к своим обязанностям на следующей неделе и будет исполнять их до формирования нового кабинета.
Другие страны
5 января 2025 г. 19:19
Новый канцлер Австрии вступит в должность на следующей неделе

Правительство Австрии возглавит новый канцлер после отставки действующего главы правительства Карла Нехаммера, он приступит к своим обязанностям на следующей неделе и будет исполнять их до формирования нового кабинета.

Как передает Report со ссылкой на Austria Presse-Agentur, об этом заявил президент республики Александер Ван дер Беллен.

"После ухода со своего поста Карла Нехаммера Австрия получит нового канцлера на время переходного периода, он приступит к исполнению своих обязанностей на следующей неделе", - сказал глава государства.

Каких-либо дополнительных деталей о кандидатуре нового канцлера он не сообщил.

Президент встретится утром 6 января с главой победившей на парламентских выборах Австрийской партии свободы (АПС) Гербертом Киклем, чтобы обсудить "изменение обстановки" в связи с провалом переговоров о формировании нового кабинета между Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА), а также отставкой действующего канцлера республики Карла Нехаммера.

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