Новые президент и вице-президент Болгарии принесли присягу

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Румен Радев и вице-президент Илиана Йотова принесли присягу перед парламентом страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Церемония инаугурации нового главы государства запланирована на воскресенье 22 января.

На церемонии в четверг присутствовал уходящий президент страны Росен Плевнелиев, вице-президент Маргарита Попова, исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Бойко Борисов и члены правительства, патриарх Неофит, а также члены Конституционного суда и дипломаты.