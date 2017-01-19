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    Новые президент и вице-президент Болгарии принесли присягу

    Церемония инаугурации нового главы государства запланирована на воскресенье 22 января

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Румен Радев и вице-президент Илиана Йотова принесли присягу перед парламентом страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Церемония инаугурации нового главы государства запланирована на воскресенье 22 января.

    На церемонии в четверг присутствовал уходящий президент страны Росен Плевнелиев, вице-президент Маргарита Попова, исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Бойко Борисов и члены правительства, патриарх Неофит, а также члены Конституционного суда и дипломаты.

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