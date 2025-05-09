Новоизбранный Папа Римский провел свою первую мессу

Новоизбранный Папа Римский провел свою первую мессу

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV возглавил первую мессу своего папства в Сикстинской капелле.

Как сообщает Report, месса транслировалась в прямом эфире.

Служба прошла на нескольких языках, включая чтение Первого послания Святого Петра на испанском языке, на котором говорят в Перу, где кардинал Роберт Прево провел десятилетие, прежде чем стать Папой Львом XIV.

Понтифик сделал необычный выбор на своей первой мессе – вместо большого традиционного алтаря в Сикстинской капелле, который располагал бы его спиной к кардиналам, он решил установить другой алтарь, обращенный прямо к ним.

Лев XIV начал свою проповедь на родном английском языке, призвав собрание кардиналов "признать чудеса, сотворенные Господом".

Далее проповедь продолжилась по-итальянски, Папа поклялся быть верным администратором Католической церкви.

"Бог особым образом призвал меня через ваше избрание стать преемником Князя Апостолов и доверил мне это сокровище", — сказал он.

Он заявил, что Католическая церковь должна продолжать свою миссионерскую деятельность в самых отдаленных уголках земного шара, что напоминает приоритеты его предшественника, Папы Франциска. По его словам, в рамках своей миссии церковь должна активнее работать в местах, где наблюдается "недостаток веры".

Завершая свою проповедь, Папа Лев XIV призвал священство стать "маленьким", чтобы не затмевать славу Христа.