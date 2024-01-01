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Новогодний фейерверк на севере ОАЭ побил два мировых рекорда

Новогодний фейерверк на севере ОАЭ побил два мировых рекорда Новогодний фейерверк в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях - как самая длинная линия фейерверков на воде и как самая длинная линия фейерверков в небе.
Другие страны
1 января 2024 г. 17:25
Новогодний фейерверк на севере ОАЭ побил два мировых рекорда

Новогодний фейерверк в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях - как самая длинная линия фейерверков на воде и как самая длинная линия фейерверков в небе.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Местом проведения шоу стала береговая линия длиной 4,5 км между искусственным архипелагом Аль-Марджан и районом Аль-Хамра. Помимо установленных на воде фейерверков, в нем были задействованы более 1 тыс. пиротехнических и светодиодных дронов, а также легкомоторные самолеты, выполнявшие фигуры высшего пилотажа.

Во время мероприятия дроны продемонстрировали в воздухе фигуры, отсылающие к характерному для Рас-эль-Хаймы природному ландшафту, основными составляющими которого являются пустыня, берег Персидского залива и горы Хаджар. Движения дронов гармонировали с музыкальными произведениями, созданными специально для новогоднего шоу.

За восьмиминутным представлением наблюдали около 50 тыс. человек.

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