Новое правительство Таиланда намерено продлить срок действия турвиз до 90 дней

Новое правительство Таиланда рассмотрит вопрос о продлении срока действия туристических виз с 30 до 90 дней.

Новое правительство Таиланда рассмотрит вопрос о продлении срока действия туристических виз с 30 до 90 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Сеттха Тхависин на встрече с представителями местных ассоциаций туроператоров и предпринимателями в курортной провинции Пхангнга.

По словам премьера, "упрощение иммиграционных процедур сделает их более удобными для иностранных туристов".



"Что касается медицинского туризма, то здесь важно сделать пребывание длительным. Иностранные туристы обязательно приедут, но мы можем столкнуться с нехваткой кадров, если многие провинции будут развивать одновременно именно это направление, поэтому это необходимо учитывать", - сказал глава правительства.

Заместитель генерального директора консульского департамента МИД Наручаи Ниннад ранее заявлял об отсутствии планов вновь вводить 45-дневный срок безвизового пребывания для туристов. Для нахождения в королевстве более 30 дней необходимо оформить визу на 60 дней, которую затем можно продлить еще на 30 дней.