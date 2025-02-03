Новое правительство Бельгии во главе с Бартом Де Вевером принесло присягу

Новое правительство Бельгии во главе с премьер-министром - лидером праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" Бартом Де Вевером принесло присягу королю Филиппу.

Новое правительство Бельгии во главе с премьер-министром - лидером праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" Бартом Де Вевером принесло присягу королю Филиппу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, вместе с Де Вевером к присяге были приведены 14 членов нового кабмина Бельгии.

В Бельгии с лета 2024 года, когда прошли выборы в парламент, не могли достичь компромисса на переговорах по формированию правящей коалиции и нового правительства. Самой сложной темой за столом переговоров стал "социально-экономический пакет".

Стороны достигли соглашения по таким вопросам, как оборона, миграция и предоставление убежища, климат и здравоохранение. Но переговоры заняли много времени, так как левые и либеральные партии выступили против предложений Де Вевера по жесткой экономии из-за бюджетного дефицита.



Возглавляемая Бартом Де Вевером партия "Новый фламандский альянс" одержал победу на всеобщих выборах, состоявшихся 9 июня 2024 года.