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    В Греции новое правительство приведено к присяге

    3 министра сохранили свои посты

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Новые члены кабинета министров Греции приняли сегодня, 5 ноября, присягу в президентском дворце.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ранее премьер-минстром страны Алексисом Ципрасом были произведены перестановки в правительстве. 

    В церемонии приняли участие президент Греции Прокопис Павлопулос, главы ведомств и их заместители.

    Свои посты сохранили главы основных ведомств - министр иностранных дел Никос Котзиас, министр национальной обороны Панос Камменос и министр финансов Эвклидис Цакалотос. 

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