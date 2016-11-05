В Греции новое правительство приведено к присяге

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Новые члены кабинета министров Греции приняли сегодня, 5 ноября, присягу в президентском дворце.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ранее премьер-минстром страны Алексисом Ципрасом были произведены перестановки в правительстве.

В церемонии приняли участие президент Греции Прокопис Павлопулос, главы ведомств и их заместители.

Свои посты сохранили главы основных ведомств - министр иностранных дел Никос Котзиас, министр национальной обороны Панос Камменос и министр финансов Эвклидис Цакалотос.