Новое правительство Греции приняло присягу в Президентском дворце

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Новое греческое техническое правительство приняло в пятницу присягу во время церемонии в Президентском дворце в присутствии президента страны Прокописа Павлопулоса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

В правительстве, возглавляемом председателем верховного суда Василики Тану-Христофилу, - 23 человека с учетом заместителей министров и самого премьера. Основной его задачей станет проведение досрочных парламентских выборов.

В четверг была приведена к присяге премьер технического правительства, председатель верховного суда Греции Тану-Христофилу.

Министерство финансов Греции в техническом правительстве возглавил один из главных переговорщиков с международными кредиторами в последние месяцы Йоргос Хулиаракис, главой МИД страны стал уже дважды занимавший этот пост (в правительствах Панайотиса Пикрамменоса и Константиноса Караманлиса) Петрос Моливьятис. Состав Кабмина объявил здесь в пятницу официальный представитель нового правительства Родолфос Моронис.

Министерство обороны, по его словам, возглавил генерал в отставке Иоаннис Гьякис. Госминистром по борьбе с коррупцией останется Панайотис Николудис.