Новый постпред США при ООН приступила к работе

Новый постпред США при ООН Келли Крафт в четверг вручила верительные грамоты генсеку ООН Антониу Гутерришу и официально приступила к работе в организации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Большое спасибо за прием", - сказала она, пообещав приложить максимум усилий для достижения успехов на своём посту.

Сенат Конгресса США 1 августа утвердил кандидатуру Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя.