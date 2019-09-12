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Новый постпред США при ООН приступила к работе

Новый постпред США при ООН приступила к работе

Новый постпред США при ООН Келли Крафт в четверг вручила верительные грамоты генсеку ООН Антониу Гутерришу и официально приступила к работе в организации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Большое спасибо за прием", - сказала она, пообещав приложить максимум усилий для достижения успехов на своём посту.

Сенат Конгресса США 1 августа утвердил кандидатуру Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя. 

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