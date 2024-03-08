Новейший истребитель США сертифицировали для несения ядерного оружия

Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицировали для несения ядерного оружия.

Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицировали для несения ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на издание Breaking Defense, об этом заявил представитель программы истребителей.

"F-35A — это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие", - сказал источник.

По его словам, F-35 также стал первой с начала 1990- годов платформой среди истребителей и бомбардировщиков, которую сертифицировали для подобных целей.

Чиновник отказался отвечать на дополнительные вопросы, сославшись на то, что политика предоставления информации США запрещает разглашение данных о самолетах двойного назначения, используемых партнерами по НАТО.