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Новейший истребитель США сертифицировали для несения ядерного оружия

Новейший истребитель США сертифицировали для несения ядерного оружия Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицировали для несения ядерного оружия.
Другие страны
8 марта 2024 г. 19:52
Новейший истребитель США сертифицировали для несения ядерного оружия

Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицировали для несения ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на издание Breaking Defense, об этом заявил представитель программы истребителей.

"F-35A — это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие", - сказал источник.

По его словам, F-35 также стал первой с начала 1990- годов платформой среди истребителей и бомбардировщиков, которую сертифицировали для подобных целей.

Чиновник отказался отвечать на дополнительные вопросы, сославшись на то, что политика предоставления информации США запрещает разглашение данных о самолетах двойного назначения, используемых партнерами по НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Amerikanın “F-35” qırıcısı nüvə silahı daşıya biləcək

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