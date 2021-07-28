Новая Зеландия намерена за девять лет ликвидировать гепатит С в стране

Власти Новой Зеландии намерены полностью ликвидировать гепатит С на территории страны к 2030 году.

Власти Новой Зеландии намерены полностью ликвидировать гепатит С на территории страны к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила заместитель министра здравоохранения Айша Верралл.

"Гепатит С является основной причиной трансплантации печени в Новой Зеландии и второй по значимости причиной развития рака печени. В то же время многие из тех, кто болен гепатитом С, принадлежат к маргинальным слоям общества, они сталкиваются со значительными препятствиями во время лечения и со стигматизацией", - указала заместитель главы ведомства.

Верралл сообщила, что для ликвидации гепатита С к 2030 году новозеландским Минздравом был разработан национальный план действий, в соответствии с которым в следующие годы будет усилена работа по выявлению инфицированных, тестированию и лечению, а также будут предприняты шаги для информирования населения об этой болезни и новых методах терапии.

"Этот план - результат совместных усилий группы экспертов национальной системы здравоохранения. Теперь нам нужно убедиться, что мы найдем всех, кто подвержен риску или болен гепатитом С, предложим им пройти тест и вылечиться", - отметила Верралл.