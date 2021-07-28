О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новая Зеландия намерена за девять лет ликвидировать гепатит С в стране

Новая Зеландия намерена за девять лет ликвидировать гепатит С в стране Власти Новой Зеландии намерены полностью ликвидировать гепатит С на территории страны к 2030 году.
Другие страны
28 июля 2021 г. 10:59
Новая Зеландия намерена за девять лет ликвидировать гепатит С в стране

Власти Новой Зеландии намерены полностью ликвидировать гепатит С на территории страны к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила заместитель министра здравоохранения Айша Верралл.

"Гепатит С является основной причиной трансплантации печени в Новой Зеландии и второй по значимости причиной развития рака печени. В то же время многие из тех, кто болен гепатитом С, принадлежат к маргинальным слоям общества, они сталкиваются со значительными препятствиями во время лечения и со стигматизацией", - указала заместитель главы ведомства.

Верралл сообщила, что для ликвидации гепатита С к 2030 году новозеландским Минздравом был разработан национальный план действий, в соответствии с которым в следующие годы будет усилена работа по выявлению инфицированных, тестированию и лечению, а также будут предприняты шаги для информирования населения об этой болезни и новых методах терапии.

"Этот план - результат совместных усилий группы экспертов национальной системы здравоохранения. Теперь нам нужно убедиться, что мы найдем всех, кто подвержен риску или болен гепатитом С, предложим им пройти тест и вылечиться", - отметила Верралл.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает требования режима прекращения огня
Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает требования режима прекращения огня
28 июля 2021 г. 10:52
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
28 июля 2021 г. 10:37
Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района подверглись обстрелу
27 июля 2021 г. 18:20
Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
27 июля 2021 г. 15:40
Сотрудник ANAMA подорвался на мине
Сотрудник ANAMA подорвался на мине
27 июля 2021 г. 15:05
В Грузии суточный прирост зараженных коронавирусом превысил 3600 человек
В Грузии суточный прирост зараженных коронавирусом превысил 3600 человек
27 июля 2021 г. 11:35
Представители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу 
ФотоПредставители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу 
27 июля 2021 г. 11:16
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Давтян и Суджян рассказали, как их принудили к шпионажу - ОБНОВЛЕНО
Давтян и Суджян рассказали, как их принудили к шпионажу - ОБНОВЛЕНО
26 июля 2021 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi