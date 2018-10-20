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    Новая встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в начале 2019 года

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в начале 2019 года. 

    Как передает Report, об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента США.

    Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. Оба лидера назвали встречу исторической и посчитали, что она даст новый старт в отношениях между Северной Кореей и США.

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