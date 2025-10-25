Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Новый премьер Японии обсудила с Трампом укрепление связей

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 18:46
    Новый премьер Японии обсудила с Трампом укрепление связей

    Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    "Условились укреплять японско-американский альянс, вывести его на еще более высокий уровень", - рассказала японским журналистам Такаити, которая прибыла в Малайзию для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится 26 октября.

    Новый глава японского правительства также подчеркнула важность Японии для США в осуществлении их стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в "противодействии Китаю".

    По словам Такаити, она также призвала Трампа к сотрудничеству, направленному на осуществление концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также попросила американского президента посодействовать в решении проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы XX века.

    Сразу после саммита АСЕАН Такаити и Трамп вернутся в Японию - у президента США начнется официальный визит, который продлится до 29 октября.

    Санаэ Такаити Дональд Трамп
    Yaponiyanın yeni baş naziri Trampla əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Последние новости

    19:03

    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет мокрый снег

    Экология
    18:56

    Киев надеется получить первые самолеты Gripen от Швеции в 2026 году

    Другие страны
    18:46

    Новый премьер Японии обсудила с Трампом укрепление связей

    Другие страны
    18:40
    Фото

    В Батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетики

    Индивидуальные
    18:33
    Фото

    В Сумгайыте состоялась конференция по трансплантации органов от погибших доноров - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:18

    Полковник ВСУ: Мы не сможем ударить по Кремлю даже при наличии условий для этого

    Другие страны
    18:08

    Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" в добавленное время ушел от поражения в матче с "Сабах"

    Футбол
    17:54

    Глава СГБ Азербайджана встретился с грузинским коллегой в Тбилиси

    Внешняя политика
    17:47

    В Бейлагане 10-летний школьник впал в кому после наезда автомобиля

    Происшествия
    Лента новостей