Новый премьер Японии обсудила с Трампом укрепление связей

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

"Условились укреплять японско-американский альянс, вывести его на еще более высокий уровень", - рассказала японским журналистам Такаити, которая прибыла в Малайзию для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится 26 октября.

Новый глава японского правительства также подчеркнула важность Японии для США в осуществлении их стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в "противодействии Китаю".

По словам Такаити, она также призвала Трампа к сотрудничеству, направленному на осуществление концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также попросила американского президента посодействовать в решении проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы XX века.

Сразу после саммита АСЕАН Такаити и Трамп вернутся в Японию - у президента США начнется официальный визит, который продлится до 29 октября.