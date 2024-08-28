Новая Каледония требует у Парижа €4,2 млрд на восстановление после беспорядков

Конгресс (местный парламент) Новой Каледонии - заморской территории Франции - принял резолюцию с требованием к французским властям выделить €4,2 млрд на восстановление островной территории после массовых беспорядков, произошедших в начале года.

Конгресс (местный парламент) Новой Каледонии - заморской территории Франции - принял резолюцию с требованием к французским властям выделить €4,2 млрд на восстановление островной территории после массовых беспорядков, произошедших в начале года.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Tribune, ссылаясь на текст резолюции.

Согласно информации, в документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что он призван "в первую очередь обеспечить спасение страны, а во вторую - начать ее восстановление".

Отмечается, что эта сумма соответствует почти половине годового ВВП этой заморской территории.

"Этот план восстановления, экономической и социальной финансовой поддержки <...> является необходимым элементом для выживания нашей страны, которая находится на грани разорения", - заявил член конгресса Филипп Гомес, представляющий группу "Каледония вместе".

Условия данной резолюции предстоит согласовать с французскими властями, уточняет издание. Инициатива должна быть рассмотрена оперативно, чтобы ее успели включить в проект бюджета на 2025 год, который согласовывается осенью, говорится в сообщении.

Напомним, что 13 мая в Нумеа в Новой Каледонии начались протесты против французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах, которые переросли в беспорядки. Участники беспорядков грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. По оценкам местных властей, только государственным учреждениям и инфраструктуре был нанесен ущерб на 1 млрд евро, с учетом же ущерба частным предприятиям эта цифра составила к началу июля 2,2 млрд евро.