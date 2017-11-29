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    Новая баллистическая ракета КНДР может достичь любой точки США Пхеньян

    При испытании ракеты присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который дал ему высокую оценку

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Северокорейское телевидение сегодня сообщило, что КНДР успешно испытала баллистическую ракету "Хвасон-15", которая способна поразить цели на всей территории США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Ракета "Хвасон-15" представляет собой мощную межконтинентальную баллистическую ракету. Ракету, которую можно оснастить ядерной боеголовкой новейшего типа и нанести удар по всей территории США", — подчеркивается в заявлении.

    В Пхеньяне добавили, что испытание не повлияло на безопасность близлежащих государств. "Испытательный пуск ракеты не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", — говорится в коммюнике.

    Как отмечается, при испытании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства.

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