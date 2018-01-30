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    Новак: Санкции США не пойдут на пользу мировой экономике

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Министр энергетики России Александр Новак заявил, что санкции США не пойдут на пользу ни американским компаниям, ни мировой экономике. 

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении минэнерго России, поступившем в Газету.Ru.

    "Мы настроены на то, чтобы не возникало подобных проблем, подрывающих саму основу международного сотрудничества. По сути, все санкции, помимо политических мотивов, нацелены на то, чтобы создать препятствия для бизнеса, а значит – ограничивают свободную конкуренцию на рынке. Уверен, что это не на пользу ни американским компаниям, ни в целом мировой экономике, потому что наши державы являются крупнейшими в области энергетики", - заявил Новак. 

    Он отметил, что совместными усилиями мы могли бы сделать гораздо больше для отрасли.

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