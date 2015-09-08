 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Норвежский миллиардер предложил беженцам 5 тысяч ночей в своих отелях

    Норвежская служба по делам мигрантов заявила, что рассмотрит это предложение

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Норвежский миллиардер Петтер Стордален, сколотивший состояние на гостиничном бизнесе, готов предоставить в номерах своих отелей пять тысяч ночевок для прибывших в страну беженцев.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

    "Мы предлагаем 5 тысяч ночей в отеле беженцам, которые в этом нуждаются", - объявил владелец скандинавской сети отелей Nordic Choice.

    Норвежская служба по делам мигрантов заявила, что изучит предложение Стордалена в случае нехватки мест в специальных центрах по приему беженцев.

    Ранее сообщалось, что в текущем году число мигрантов, приезжающих в Норвегию, приблизилось к 11 тысячам, что близко к рекордному уровню 1994 года, когда кризис на Балканах заставил бежать в северное королевство тысячи боснийцев. Сейчас основную массу беженцев составляют сирийцы, афганцы и эритрейцы.



    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi