Норвежский миллиардер предложил беженцам 5 тысяч ночей в своих отелях

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Норвежский миллиардер Петтер Стордален, сколотивший состояние на гостиничном бизнесе, готов предоставить в номерах своих отелей пять тысяч ночевок для прибывших в страну беженцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы предлагаем 5 тысяч ночей в отеле беженцам, которые в этом нуждаются", - объявил владелец скандинавской сети отелей Nordic Choice.

Норвежская служба по делам мигрантов заявила, что изучит предложение Стордалена в случае нехватки мест в специальных центрах по приему беженцев.

Ранее сообщалось, что в текущем году число мигрантов, приезжающих в Норвегию, приблизилось к 11 тысячам, что близко к рекордному уровню 1994 года, когда кризис на Балканах заставил бежать в северное королевство тысячи боснийцев. Сейчас основную массу беженцев составляют сирийцы, афганцы и эритрейцы.





