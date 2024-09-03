Норвегия выделила почти 50 млн евро на ПВО и дроны для Украины

Норвегия передаст в Международный фонд для Украины 570 млн норвежских крон (48,28 млн евро) на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны для армии.

Норвегия передаст в Международный фонд для Украины 570 млн норвежских крон (48,28 млн евро) на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны для украинской армии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

Согласно информации, Украина получит больше дронов для войны и средств ПВО для защиты населения страны и важных объектов инфраструктуры от российских атак.

"Украина остро нуждается в большем количестве военного снаряжения, чтобы защитить себя от российской войны. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы внести свой вклад", - отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине Норвегия внесла в фонд 1,8 млрд норвежских крон (около 160 млн евро).