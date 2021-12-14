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Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19

Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19 Власти Норвегии на фоне стремительного распространения коронавируса в стране со среды ужесточают ограничения, в частности, вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращается требование ношения масок в общественных местах при невозможнос
Другие страны
14 декабря 2021 г. 00:52
Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в общепите из-за COVID-19

Власти Норвегии на фоне стремительного распространения коронавируса в стране со среды ужесточают ограничения, в частности, вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращается требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, ограничивается число участников мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении правительства страны.

Власти Норвегии выработали меры для сдерживания распространения коронавируса в стране и с ночи 15 декабря ужесточают ограничения. "Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране", - говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что новые меры выработаны по рекомендации медиков для защиты детей, подростков и уязвимых категорий граждан, однако они затронут обычную жизнь всех норвежцев.

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