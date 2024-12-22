Норвегия усилила меры безопасности после теракта в Магдебурге

Норвегия усилила меры безопасности на улицах городов страны после теракта в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Норвегия усилила меры безопасности на улицах городов страны после теракта в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вещательной корпорации NRK представитель национального полицейского управления Бьорн Эйрик Ваннвик.

"Было усилено патрулирование улиц и увеличено присутствие полицейских в людных местах, где потенциально возможна угроза", - отметил он.

Эйрик Ваннвик уточнил, что речь идет исключительно о мерах предосторожности.

"Ситуация в стране не менялась, и ничто не говорит о том, что она будет меняться", - добавил он.

Напомним, что 20 декабря мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в германском Магдебурге. В результате инцидента погибли 5 человек, 205 пострадали. Предполагаемым преступником является Талеб Абдулмохсен, который грозился в своих публикациях в соцсетях, что отомстит ФРГ за то, что государство предоставляет убежище "сирийским джихадистам" и якобы "хочет исламизировать Европу".