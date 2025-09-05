Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС

Норвегия приняла решение о снижении предельного уровня цен на российскую нефть в рамках санкций против России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Норвегии.

Согласно информации, этот шаг согласован с решением Евросоюза, который с 3 сентября понизил потолок цен на российскую нефть. Теперь новый уровень действует как в странах ЕС, так и в Норвегии.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что экспорт нефти по-прежнему составляет треть доходов российского бюджета.

"Сокращение доходов и растущее давление на российскую экономику затрудняют ведение российскими властями незаконной войны в Украине. Для Норвегии важно совместно с нашими союзниками принимать меры, которые могут способствовать этому",-отметил он.

Снижение потолка цен приблизило его к себестоимости добычи нефти, что, по мнению властей, сокращает доходы России от экспорта и ограничивает возможности финансирования военной экономики.

В соответствии с новыми правилами максимальная цена на российскую сырую нефть снижена с $60 до $47,6 за баррель.