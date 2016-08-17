Норвегия предоставит Ирану кредит в один миллиард евро

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Норвегия предоставит Ирану кредитную экспортную линию на сумму один миллиард евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Ирана.

Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде встретился в Иране со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в среду. Во время встречи стороны подтвердили необходимость развития двусторонних отношений по различным направлениям и укрепления торгово-экономического сотрудничества, в особенности в финансовой и банковской сфере.

"В продолжение встречи при участии глав МИД двух стран было подписано три меморандума о сотрудничестве в области экспортных кредитов… На основании документов Норвегия предоставит Ирану кредитную линию на сумму в один миллиард евро", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что одной из целей подписания документов является обеспечение финансовых кредитов при реализации проектов в области инфраструктуры в Иране.