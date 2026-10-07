Норвегия планирует использовать почти $64 млрд из нефтефонда в рамках госбюджета-2027

Правительство Норвегии предложило использовать 608,4 млрд норвежских крон (почти $64 млрд) из Государственного пенсионного фонда (нефтяного фонда) в рамках проекта госбюджета-2027 год.

Как передает Report, об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Это составляет 2,7% от общей стоимости нефтяного фонда, что соответствует бюджетному правилу страны, который позволяет ежегодно использовать не более 3% средств фонда.

В следующем году планируется направить средства фонда на экономические реформы: сокращение подоходного налога для населения на 6,4 млрд крон ($0,67 млрд) с целью поддержания покупательской способности граждан на фоне замедления темпов роста материковой экономики, субсидии в размере 16,4 млрд крон ($1,7 млрд) в качестве компенсации гражданам из-за высоких цен на электричество.

Также из указанной суммы 85 млрд крон ($8,8 млрд) планируется направить Украине в рамках обязательств о предоставлении помощи стране.