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    Норвегия планирует использовать почти $64 млрд из нефтефонда в рамках госбюджета-2027

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 11:04
    Норвегия планирует использовать почти $64 млрд из нефтефонда в рамках госбюджета-2027

    Правительство Норвегии предложило использовать 608,4 млрд норвежских крон (почти $64 млрд) из Государственного пенсионного фонда (нефтяного фонда) в рамках проекта госбюджета-2027 год.

    Как передает Report, об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

    Это составляет 2,7% от общей стоимости нефтяного фонда, что соответствует бюджетному правилу страны, который позволяет ежегодно использовать не более 3% средств фонда.

    В следующем году планируется направить средства фонда на экономические реформы: сокращение подоходного налога для населения на 6,4 млрд крон ($0,67 млрд) с целью поддержания покупательской способности граждан на фоне замедления темпов роста материковой экономики, субсидии в размере 16,4 млрд крон ($1,7 млрд) в качестве компенсации гражданам из-за высоких цен на электричество.

    Также из указанной суммы 85 млрд крон ($8,8 млрд) планируется направить Украине в рамках обязательств о предоставлении помощи стране.

    Нефтяной фонд Норвегия
    Norveç 2027-ci il büdcəsi üçün Neft Fondundan 64 milyard dollar ayıracaq
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    44 - Tezliklə

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