İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Norveç 2027-ci il büdcəsi üçün Neft Fondundan 64 milyard dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:23
    Norveç 2027-ci il büdcəsi üçün Neft Fondundan 64 milyard dollar ayıracaq

    Norveç hökuməti dövlət büdcəsi-2027 layihəsi çərçivəsində Dövlət Pensiya Fondundan (Neft Fondu) 608,4 mlrd Norveç kronu (təqribən 64 milyard dollar) istifadə etməyi təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveçin "NRK" teleradio şirkəti xəbər verir.

    Bu, Neft Fondunun ümumi dəyərinin 2,7%-ni təşkil edir ki, bu da fondun vəsaitlərinin hər il 3%-dən çox istifadə edilməsinə icazə verən ölkənin büdcə qaydasına uyğundur.

    Növbəti il fondun vəsaitlərini iqtisadi islahatlara yönəltmək planlaşdırılır: materik iqtisadiyyatının artım templərinin yavaşlaması fonunda vətəndaşların alıcılıq qabiliyyətinin qorunması məqsədilə əhalinin gəlir vergisinin 6,4 mlrd krona (0,67 milyard dollar) azaldılması, yüksək elektrik qiymətlərinə görə vətəndaşlara kompensasiya olaraq 16,4 mlrd krona (1,7 milyard dollar) məbləğində subsidiyalar.

    Həmçinin göstərilən məbləğdən 85 mlrd kronun (8,8 milyard dollar) ölkəyə yardım göstərilməsi öhdəlikləri çərçivəsində Ukraynaya yönəldilməsi planlaşdırılır.

    Dövlət büdcəsi Norveç
    Норвегия планирует использовать почти $64 млрд из нефтефонда в рамках госбюджета-2027
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti