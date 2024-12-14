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Норвегия перенесет обучение украинских пилотов F-16 из Дании в Португалию

Норвегия перенесет обучение украинских пилотов F-16 из Дании в Португалию Начиная с 2025 года норвежские вооруженные силы будут помогать своим инструкторам в обучении украинских пилотов F-16 в Португалии. Новый этап тренировок будет перенесен в эту страну.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 09:50
Норвегия перенесет обучение украинских пилотов F-16 из Дании в Португалию

Начиная с 2025 года норвежские вооруженные силы будут помогать своим инструкторам в обучении украинских пилотов F-16 в Португалии. Новый этап тренировок будет перенесен в эту страну.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Норвегии.

"Правительство зарезервировало средства на поддержку подготовки украинских пилотов и наземного экипажа в 2025 году. В начале года обучение на F-16 в Дании будет прекращено. С нового года Вооруженные силы Норвегии взамен будут предоставлять инструкторов для подготовки украинских пилотов F-16 в Португалии", - отмечается в сообщении со слов министра обороны Бьорна Арилда Грама.

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